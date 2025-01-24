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Мошенники рассылают сообщения от имени главы Приморско-Ахтарского района

Глава Приморско-Ахтарского района предупредил о мошенниках, создавших фейковый аккаунт с его именем.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают сообщения от имени главы Приморско-Ахтарского района. Об этом Максим Бондаренко сообщил в официальном telegram-канале.

Мошенники создали фейковый аккаунт с использованием имени и фамилии главы муниципалитета. Аферисты отправляют сообщения с различными просьбами и поручениями.

«Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки! Остерегайтесь мошенников!» — призвал Максим Бондаренко.

Ранее мошенники создали фейковый аккаунт вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Аферисты рассылали сообщения и от имени главы Краснодара Евгения Наумова. Жителей призвали проверять достоверность информации.