Мошенники рассылают сообщения от имени главы Приморско-Ахтарского района. Об этом Максим Бондаренко сообщил в официальном telegram-канале.
Мошенники создали фейковый аккаунт с использованием имени и фамилии главы муниципалитета. Аферисты отправляют сообщения с различными просьбами и поручениями.
«Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки! Остерегайтесь мошенников!» — призвал Максим Бондаренко.
Ранее мошенники создали фейковый аккаунт вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Аферисты рассылали сообщения и от имени главы Краснодара Евгения Наумова. Жителей призвали проверять достоверность информации.