«Здесь страшно ходить». В Новосибирске жители Хилка отреагировали на гибель женщины после нападения стаи собак

«Сейчас ситуация, когда промолчать просто нельзя. Ощущение, что над жителями Хилокского жилмассива ставят эксперименты, чтобы проверить насколько мы живучие. Жизнь в гетто, с каждым днем становится всё страшнее, и пока власть пишет хвалебные отчёты про улучшение условий, мы потихоньку умираем… Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей», — говорит Жанна Олейникова.