В Новосибирске арестовали бизнесмена за аферу при восстановлении ЛНР и ДНР

— Органами предварительного следствия Мананкину А. Н. инкриминируется хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств. Он заключал договоры под видом предпринимательской деятельности на восстановительные работы в ДНР и ЛНР. При этом организации не имели возможности выполнить эти работы, — информируют в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.