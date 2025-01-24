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В Новосибирске арестовали бизнесмена за аферу при восстановлении ЛНР и ДНР

Его подозревают в хищении 180 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения застройщику, обвиняемому в мошенничестве при восстановлении территорий ЛНР и ДНР. По версии следствия, он виновен в двух преступлениях. В первом он похитил 102 миллиона рублей, во втором — 82,7 миллионов рублей.

— Органами предварительного следствия Мананкину А. Н. инкриминируется хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств. Он заключал договоры под видом предпринимательской деятельности на восстановительные работы в ДНР и ЛНР. При этом организации не имели возможности выполнить эти работы, — информируют в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

На бизнесмена возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество). Его заключили под стражу до 1 марта 2025 года. Санкции статьи подразумевают максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.