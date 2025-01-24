Депутата Госсобрания Башкирии Локотченко оставили в СИЗО.

Напомним, парламентария обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По данным УФСБ по РБ, установлено, что депутат, неоднократно посещавший зону проведения СВО, предложил жительнице Уфы, в отношении которой возбуждено уголовное дело, способствовать прекращению уголовного преследования за денежное вознаграждение в 10 миллионов рублей. Согласно достигнутой договоренности, с обвиняемой планировалось заключить фиктивный контракт о прохождении службы в одном из добровольческих формирований Министерства обороны РФ, по истечении которого она могла быть освобождена от уголовной ответственности. Отмечается, что в качестве посредника депутат привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса», задержанного сотрудниками УФСБ с поличным при получении первой части взятки в 5 млн рублей.