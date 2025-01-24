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33 удара ножом нанесла жительница Челябинска своему мужу

По версии следствия, конфликт произошёл в середине декабря.

Источник: Аргументы и факты

Ссора двух супругов, проживавших вместе в доме на улице Чайковского, переросла в поножовщину. 59-летняя женщина взяла в руку столовый прибор и напала на мужа. Дальнейшее обследование судмедэкспертами тела мужчины показало, что он получил не менее 33 ножевых ранений и скончался на месте от полученных травм.

Судебное заседание, организованное вскоре после происшествия, 25 декабря, прошло не в пользу задержанной. Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, и женщину отправили под стражу. Сторона защиты не согласилась с этим и продолжила настаивать на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. В итоге адвокату удалось обжаловать решение суда, однако Челябинский областной суд отклонил его доводы, принял позицию прокурора и оставил обвиняемую под стражей.