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Одно из крупнейших производств чипов в России встало после атаки дронов

Завод «Кремний Эл» в Брянске приостановил работу из-за получения повреждений после атаки украинских беспилотников. В Брянской области прошедшей ночью нейтрализовали больше всего дронов — 37, всего по России — более 120.

Источник: AP 2024

Брянский завод «Кремний Эл», один из крупнейших производителей чипов в стране, приостановил работу после атаки БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ночью было зафиксировано шесть прилетов, никто не пострадал. Однако оказались повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — сказано в сообщении.

Предприятие находится в Брянске, на ул. Красноармейская, 103, на западной окраине города. Завод производит интегральные микросхемы, диоды, транзисторы и т. д.

«Кремний Эл» не в первый раз подвергается атаке со стороны украинских сил. Например, после ударов в октябре прошлого года на предприятии было нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки.

Минобороны сообщало, что этой ночью над Брянской областью было сбито 37 беспилотников. Атака на российские регионы стала самой массированной за этот год — всего было нейтрализовано 124 дрона.

Помимо Брянской области атакам подверглись еще 13 регионов. Большинство дронов было сбито в Рязанской (20), Курской и Саратовской областях (по 17). Украина также пыталась атаковать Москву: в столичном регионе уничтожили не менее семи беспилотников.