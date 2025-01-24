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В Волгограде арбитражный управляющий присвоил себе 19 млн рублей

В Центральном районе суд огласил приговор по делу в отношении 45-летнего местного жителя.

Его признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере».

Установлено, что с января 2022 года по май 2023-го фигурант дела был арбитражным управляющим двух организаций-должников. Мужчина присвоил из конкурсной массы более 19 млн рублей.

Волгоградец свою вину признал в полном объеме. Он возместил ущерб в сумме 17,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Суд признал мужчину виновным. Волгоградцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью арбитражного управляющего в течение 2 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.