В Волгограде арбитражный управляющий присвоил себе 19 млн рублей

Его признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере».
Установлено, что с января 2022 года по май 2023-го фигурант дела был арбитражным управляющим двух организаций-должников. Мужчина присвоил из конкурсной массы более 19 млн рублей.
Волгоградец свою вину признал в полном объеме. Он возместил ущерб в сумме 17,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Суд признал мужчину виновным. Волгоградцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью арбитражного управляющего в течение 2 лет 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.