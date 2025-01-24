В Волгограде арбитражный управляющий присвоил себе 19 млн рублей

Суд признал мужчину виновным. Волгоградцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью арбитражного управляющего в течение 2 лет 6 месяцев.