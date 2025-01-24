МВД Беларуси заявило о задержании троих иностранцев, которым грозит до 15 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» были задержаны трое иностранцев — выходцев из Центральной Азии. Удалось установить, что первым в интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков, устроился 22-летний фигурант. В скором времени он привлек к преступной деятельности своих двоих знакомых 20 и 23 лет.
В ведомстве отметили, что по заданию куратора иностранцы забирали крупные партии «товара», делили между собой, а затем распространяли в Минске и области, в Гродно. Сообщается, что при фигурантах в съемных квартирах и тайниках было изъято более 300 граммов особо опасных психотропов. Они проработали более месяца. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцам грозит до 15 лет лишения свободы.
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