МВД Беларуси заявило о задержании троих иностранцев, которым грозит до 15 лет

В ведомстве отметили, что по заданию куратора иностранцы забирали крупные партии «товара», делили между собой, а затем распространяли в Минске и области, в Гродно. Сообщается, что при фигурантах в съемных квартирах и тайниках было изъято более 300 граммов особо опасных психотропов. Они проработали более месяца. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцам грозит до 15 лет лишения свободы.