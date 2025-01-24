Число пострадавших в очаге норовируса в школе Саратовской области достигло 35

В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемическое расследование.
«По результатам исследований установлено, что причиной заболеваемости послужила норовирусная инфекция, возбудитель которой обнаружен в биоматериале от 32 человек, трем детям диагноз установлен клинически. Общее число пострадавших в очаге норовирусной инфекции в МОУ СОШ № 3 города Маркса составило 35 человек», — говорится в сообщении.
В школе провели полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. 23 января завершено медицинское наблюдение за контактными, новых случаев заболевания норовирусом не зарегистрировано, добавили в ведомстве.
16 января сообщалось о вспышке инфекции в школе № 3 в городе Марксе Саратовской области. Согласно результатам исследований, в пробах биоматериала, отобранных у контактных лиц и персонала, обнаружили РНК норовируса II генотипа. По информации главы Марксовского района Дмитрия Романова, изначально после лабораторных анализов норовирус был выявлен у 16 учеников школы, еще у 6 он не подтвердился.