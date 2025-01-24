Число пострадавших в очаге норовируса в школе Саратовской области достигло 35

16 января сообщалось о вспышке инфекции в школе № 3 в городе Марксе Саратовской области. Согласно результатам исследований, в пробах биоматериала, отобранных у контактных лиц и персонала, обнаружили РНК норовируса II генотипа. По информации главы Марксовского района Дмитрия Романова, изначально после лабораторных анализов норовирус был выявлен у 16 учеников школы, еще у 6 он не подтвердился.