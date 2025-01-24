Собака пробралась в столовую российской школы и укусила учительницу

На представленном видеоролике видно, как собака прыгает на женщину и вцепляется зубами в ее руку. Педагог пытается отбросить животное в сторону. За происходящим наблюдают ученики, но боятся вмешаться. Как утверждает Babr Mash, охранники уже не в первый раз пропускали собаку в школу. Пес проживает в одном из ближайших домов.