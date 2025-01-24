На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции.