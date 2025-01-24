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На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции.

По информации пресс-службы СУСК, мужчина зашел за своими детьми и стал вести себя неадекватно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом угрожал охраннику детского сада ножом.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.

В рамках уголовного дела будет дана оценка лицам, осуществляющим пропускной режим в образовательном учреждении.

Расследование дела взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

СК