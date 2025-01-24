На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции.
По информации пресс-службы СУСК, мужчина зашел за своими детьми и стал вести себя неадекватно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом угрожал охраннику детского сада ножом.
«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.
В рамках уголовного дела будет дана оценка лицам, осуществляющим пропускной режим в образовательном учреждении.
Расследование дела взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.