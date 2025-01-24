В Омской области продолжает бушевать грипп

По данным ведомства, заболеваемость омичей обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов негриппозной этиологии и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 66,6%, в том числе 19,9% — бокавирусы, 13,3% — вирусы парагриппа, 13,3% — риновирусы, 6,7% — респираторно-синцитиальные вирусы, 6,7% — аденовирусы и 6,7% — коронавирусы (сезонные). Вирусы гриппа составляют 26,7% и 6,7% вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в информации регионального Роспотребнадзора.
Как заявляется, показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 43,7 на 10 тыс. населения, что на 38,8% ниже эпидемического порога заболеваемости.
Отметим, впервые в этом сезоне вирус гриппа в Омской области зафиксировали в декабре 2024 года, он составил 7,7%. На третью неделю января 2025 года, по данным ведомства, присутствие вируса гриппа увеличилось до 26,7%, что, по мнению автора, говорит о том, что грипп продолжает бушевать в регионе.