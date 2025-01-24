В Омской области продолжает бушевать грипп

Отметим, впервые в этом сезоне вирус гриппа в Омской области зафиксировали в декабре 2024 года, он составил 7,7%. На третью неделю января 2025 года, по данным ведомства, присутствие вируса гриппа увеличилось до 26,7%, что, по мнению автора, говорит о том, что грипп продолжает бушевать в регионе.