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В Омской области продолжает бушевать грипп

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило в пятницу, 24 января 2025 года, о заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе за неделю, с 13 по 19 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, заболеваемость омичей обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов негриппозной этиологии и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 66,6%, в том числе 19,9% — бокавирусы, 13,3% — вирусы парагриппа, 13,3% — риновирусы, 6,7% — респираторно-синцитиальные вирусы, 6,7% — аденовирусы и 6,7% — коронавирусы (сезонные). Вирусы гриппа составляют 26,7% и 6,7% вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в информации регионального Роспотребнадзора.

Как заявляется, показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 43,7 на 10 тыс. населения, что на 38,8% ниже эпидемического порога заболеваемости.

Отметим, впервые в этом сезоне вирус гриппа в Омской области зафиксировали в декабре 2024 года, он составил 7,7%. На третью неделю января 2025 года, по данным ведомства, присутствие вируса гриппа увеличилось до 26,7%, что, по мнению автора, говорит о том, что грипп продолжает бушевать в регионе.