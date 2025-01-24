Больше 10 лет проведут за решеткой: мужчина с пасынком организовали в Башкирии лабораторию по варке наркотиков

В марте позапрошлого года вступивший в ОПГ 25-летний Рустам Мамедов и его 44-летний отчим Марат Нуриахметов купили дом в деревне Янбарис Янаульского района и организовали в подвале нарколабораторию. От организатора преступной группы мужчины получили специальное оборудование, средства индивидуальной защиты, технические устройства, химические вещества, а также прекурсоры наркотических и психотропных веществ.