Больше 10 лет проведут за решеткой: мужчина с пасынком организовали в Башкирии лабораторию по варке наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали Объединенная пресс-служба судов республики и прокуратура.
В марте позапрошлого года вступивший в ОПГ 25-летний Рустам Мамедов и его 44-летний отчим Марат Нуриахметов купили дом в деревне Янбарис Янаульского района и организовали в подвале нарколабораторию. От организатора преступной группы мужчины получили специальное оборудование, средства индивидуальной защиты, технические устройства, химические вещества, а также прекурсоры наркотических и психотропных веществ.
С апреля по июль 2023-го года молодой человек производил запрещенные вещества, пока лабораторию не «накрыли» сотрудники правоохранительных органов. Было изъято больше 21 килограмма наркотиков, более 68 килограмм прекурсоров, а также реагенты и оборудование.
Было возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное производстве наркотиков и пособничество в этом, а также незаконное приобретение и хранении прекурсоров наркотических средств. Суд назначил мужчина 12 лет и 16 лет колонии строгого режима.
— По ходатайству прокуратуры земельный участок и постройки конфискованы в доход государства. В отношении организатора преступной группы материалы дела выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.
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