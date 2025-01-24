У петербуржца похитили Hyundai за 2,7 млн рублей

Автомобиль украден ночью. Сигнализацию удалось обойти, и черный внедорожник 2019 года был похищен с парковки. Ущерб составил 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Начато расследование, детали инцидента уточняются.