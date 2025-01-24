Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

«Расшифрованы (данные черных ящиков. — Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего», — заявил он.