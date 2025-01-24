Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

«Расшифрованы (данные черных ящиков. — Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего», — заявил он.
Вице-премьер уточнил, что опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков отличается от оригинала.
Предварительный отчет крушения лайнера могут опубликовать на следующей неделе, добавил Бозумбаев.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:
- Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима «Ковер», предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
- Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
- В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
- Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».