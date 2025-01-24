В 2024 году против волгоградцев совершили более 14 тысяч киберпреступлений

Было отмечено, что киберпреступления на территории региона нанесли материальный ущерб свыше 2 млрд рублей. Почти каждое третье преступление в Волгоградской области происходит с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются телефонные аферы, целью которых является завладение средствами жертв, путем их перевода на так называемый «безопасный счет».