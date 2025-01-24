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В 2024 году против волгоградцев совершили более 14 тысяч киберпреступлений

В Волгоградской областной думе состоялось заседание по разработке мер по борьбе с кибермошенниками.

Было отмечено, что киберпреступления на территории региона нанесли материальный ущерб свыше 2 млрд рублей. Почти каждое третье преступление в Волгоградской области происходит с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются телефонные аферы, целью которых является завладение средствами жертв, путем их перевода на так называемый «безопасный счет».

Злоумышленники часто нацеливаются на пожилых людей, а также занимаются несанкционированным доступом к «Госуслугам», взломом аккаунтов в социальных сетях, оформлением кредитов и микрозаймов.

В ответ на эти угрозы банковская сфера предпринимает меры по предотвращению кибермошенничества. Так, за 9 месяцев 2024 года было предотвращено 46,3 млн попыток мошенничества, что помогло сохранить более 9,2 трлн рублей.

Одним из основных направлений работы властей является защита детей от киберугроз. В Волгоградской области внедрена единая система передачи данных (ЕСПД), которая обеспечивает доступ к образовательным платформам и блокирует опасные ресурсы.

По итогам заседания будут подготовлены рекомендации для соответствующих ведомств и структур.