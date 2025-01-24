В Ростове полицейские накрыли видеосеть эротического бизнеса

В донской столице, а также в ряде российских городов, жительница Саратова организовала распространение запрещённого видеоконтента.
Сеть вебкам-студий накрыли в нескольких российских регионах. Кроме Ростова, эротический бизнес процветал в Москве, Саратове и Краснодаре.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, не менее десяти моделей проводили видеосеансы интересного характера с иностранцами.
Полицейские во время обысков изъяли компьютеры, видеозаписи трансляций, документация и другие предметы в качестве доказательств.
Сообщается, что два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, а лидеру группировки запретили осуществлять определённые действия.