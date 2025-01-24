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В Ростове полицейские накрыли видеосеть эротического бизнеса

Этот вид бизнеса процветал в веб-студиях и в других российских городах.

В донской столице, а также в ряде российских городов, жительница Саратова организовала распространение запрещённого видеоконтента.

Сеть вебкам-студий накрыли в нескольких российских регионах. Кроме Ростова, эротический бизнес процветал в Москве, Саратове и Краснодаре.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, не менее десяти моделей проводили видеосеансы интересного характера с иностранцами.

Полицейские во время обысков изъяли компьютеры, видеозаписи трансляций, документация и другие предметы в качестве доказательств.

Сообщается, что два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, а лидеру группировки запретили осуществлять определённые действия.