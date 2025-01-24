Волгоградцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублей

Так, уже работают механизмы по проверке подозрительные транзакций, приостановлении явно мошеннических операций между счетами физических лиц, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Обеспечен оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям, отметили в главке.