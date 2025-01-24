В Озерске психиатр арестован за незаконное удержание пациентки в клинике

В ЗАТО Озерск в Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделением психиатрической больницы: он подозревается в получении взяток за незаконное удерживание в клинике пожилой женщины. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.