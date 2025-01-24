В Озерске психиатр арестован за незаконное удержание пациентки в клинике

«С 2016 по 2021 годы подозреваемый получил не менее 882 тысяч рублей от жителя Сургута за совершение незаконных действий, выраженных в содержании в лечебном учреждении престарелой родственницы, — сообщили в следственном управлении СК региона. — Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области».
На дому и по месту работы задержанного проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения. Выявляются другие эпизоды его преступной деятельности, связанные с незаконным удержанием граждан в стационаре психбольницы.