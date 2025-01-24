Жена омского священника, обвиняемого в разврате, обратилась к патриарху

В СУ СКР России по Омской области пояснили, что с одним из мальчиков шла интимная переписка, а с другим — переписка, обмен видео и совершались развратные действия. Но теперь это предстоит доказать в суде. Анастасия изо всех сил пытается доказать, что её муж не совершал этого ужасного преступления. Она уверяет, что он, наоборот, восстановил церковь и делал всё для своих прихожан.