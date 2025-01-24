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Жена омского священника, обвиняемого в разврате, обратилась к патриарху

Жена уверена, что её муж ни в чём не виновен.

Источник: Из личного архива

Анастасия Бабура, жена бывшего священника, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух мальчиков, рассказала omsk.aif.ru о том, что не верит в виновность мужа.

«Я уже обращалась к митрополиту Омскому и Таврическому Дионисию. В начале 2025 года мною отправлено обращение к главе Русской православной церкви — Святейшему Патриарху Кириллу. Каждый священник незримыми духовными узами связан с многочисленным православным народом. Обвинение священника — это подрыв православной мощи нашего государства. Надеюсь, что мои доводы будут рассмотрены Святейшим Патриархом», — вздыхая, произносит жена подсудимого.

В СУ СКР России по Омской области пояснили, что с одним из мальчиков шла интимная переписка, а с другим — переписка, обмен видео и совершались развратные действия. Но теперь это предстоит доказать в суде. Анастасия изо всех сил пытается доказать, что её муж не совершал этого ужасного преступления. Она уверяет, что он, наоборот, восстановил церковь и делал всё для своих прихожан.

религии