Смертность детей при пожарах в Новосибирской области возросла в два раза

В Новосибирской области в 2024 году в два раза возросла детская смертность при пожарах. Данные сравнили с 2023 годом. Об этом сообщил Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по Новосибирской области.
— В 2024 году зафиксировано 16 случаев гибели несовершеннолетних на пожарах. В 2023 году — 7 или 8 случаев, — проинформировал Виктор Орлов.
В общей сложности количество пожаров в Новосибирской области за 2024 год снизилось на 40%. По статистике, ежедневно в регионе происходило 17 пожаров. Наиболее частая причина возгораний — неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.