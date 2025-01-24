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Смертность детей при пожарах в Новосибирской области возросла в два раза

В 2024 году погибло 16 несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в 2024 году в два раза возросла детская смертность при пожарах. Данные сравнили с 2023 годом. Об этом сообщил Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 2024 году зафиксировано 16 случаев гибели несовершеннолетних на пожарах. В 2023 году — 7 или 8 случаев, — проинформировал Виктор Орлов.

В общей сложности количество пожаров в Новосибирской области за 2024 год снизилось на 40%. По статистике, ежедневно в регионе происходило 17 пожаров. Наиболее частая причина возгораний — неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.

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