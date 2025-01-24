Пенсионерка из Краснодара отдала телефонным мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
79-летней женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился пенсионерке сотрудником Центробанка и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги.
Чтобы защитить средства, лжесотрудник предложил перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка поверила. Женщина сняла деньги, добавила наличные, которые хранила дома, и отдала курьеру.
Подозреваемого нашли в Ростовской области. Курьером оказался 24-летний житель Азова. Как оказалось, мужчина нашел в мессенджере подработку. Он забирал деньги у жертв мошенников и передавал средства сообщникам.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Личности мошенников в настоящее время устанавливают.