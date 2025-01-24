Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярской школе дети распылили вонючий спрей для розыгрышей

В одной из школ Советского района Красноярска двое учеников распылили спрей с неприятным запахом в помещении учебного заведения.

Информацию об этом в полицию передал школьный социальный педагог.

По данным правоохранительных органов, ученик пятого класса приобрел на маркетплейсе специальный спрей для розыгрышей. Сначала он распылил содержимое баллончика в школьном туалете, после чего выбросил его. Вскоре другой ученик подобрал этот баллон и решил распылить оставшееся содержимое на школьной лестнице.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Медицинские работники осмотрели нескольких школьников, которые находились рядом с местом распыления вещества. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярске подросток умер, надышавшись парами газа.

здоровье