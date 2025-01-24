В красноярской школе дети распылили вонючий спрей для розыгрышей

Информацию об этом в полицию передал школьный социальный педагог.
По данным правоохранительных органов, ученик пятого класса приобрел на маркетплейсе специальный спрей для розыгрышей. Сначала он распылил содержимое баллончика в школьном туалете, после чего выбросил его. Вскоре другой ученик подобрал этот баллон и решил распылить оставшееся содержимое на школьной лестнице.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Медицинские работники осмотрели нескольких школьников, которые находились рядом с местом распыления вещества. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее в Красноярске подросток умер, надышавшись парами газа.