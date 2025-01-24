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В МЦУ Краснодара опровергли информацию о готовящихся правонарушениях в школах

Информацию о якобы готовящихся правонарушениях в школах Краснодара передали в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Краснодара опровергли информацию о готовящихся правонарушениях в школах. Публикации появились в соцсетях.

Информацию уже передали в полицию.

«Эти каналы созданы, чтобы посеять панику, правоохранительные органы ведут работу по обеспечению безопасности, в школах усилена охрана», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Жителей призвали сохранять спокойствие, не доверять непроверенной информации в соцсетях и не распространять такие сведения. Краснодарцев просят ориентироваться только на официальные источники.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что региональный оперштаб опроверг приглашение школьников и учителей на уборку мазута в Анапе. Рассылаемое письмо назвали фейком.