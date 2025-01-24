В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами

«В полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что два дня назад неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил у него коробку с пирогами. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого… Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет… Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, задержанный является местным жителем 1992 года рождения, в такси он подрабатывает. Со слов водителя, в день происшествия он по заказу клиента приехал в указанный адрес, но тот ехать передумал, а на требование компенсации за отмененный заказ ответил предложением разгрузить его грузовик с товаром, после чего пообещал заплатить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.