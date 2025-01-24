В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами

По данным полиции, задержанный является местным жителем 1992 года рождения, в такси он подрабатывает. Со слов водителя, в день происшествия он по заказу клиента приехал в указанный адрес, но тот ехать передумал, а на требование компенсации за отмененный заказ ответил предложением разгрузить его грузовик с товаром, после чего пообещал заплатить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.