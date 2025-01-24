В уфимском Центре образования детей едва не ошпарило водой из лопнувшей трубы

Сегодня, 24 января, в Уфе произошло ЧП в образовательном учреждении. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент случился в здании на улице Выгонная. На третьем этаже Центре образования № 25 с углубленным изучением татарского языка случилась утечка в месте соединения трубы и радиатора центрального отопления.
В течение получаса аварию удалось устранить. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме.
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