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В уфимском Центре образования детей едва не ошпарило водой из лопнувшей трубы

В Уфе в Центре образования № 25 лопнула труба с горячей водой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 января, в Уфе произошло ЧП в образовательном учреждении. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в здании на улице Выгонная. На третьем этаже Центре образования № 25 с углубленным изучением татарского языка случилась утечка в месте соединения трубы и радиатора центрального отопления.

В течение получаса аварию удалось устранить. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме.

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