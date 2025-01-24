Двух девушек извлекли из авто в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили двух девушек, зажатых в автомобиле «Митсубиси». Сотрудники службы и пожарные стабилизировали авто и с помощью ГАСИ (гидравлического аварийно-спасательного оборудования) извлекли пострадавших. Девушек передали сотрудникам скорой помощи. Уточняется, что на место прибыли сразу несколько спецслужб — краевой службы спасения, пожарной части № 50, ГАИ и скорой помощи.