Двух девушек извлекли из авто в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Спасатели извлекли из пострадавшего автомобиля двух девушек в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
Речь идёт о массовой аварии, которая произошла в Пермском крае утром 24 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что, по словам очевидцев, в аварии столкнулись порядка 12 автомобилей. Из-за ДТП движение на трассе Пермь — Екатеринбург в сторону столицы Прикамья было ограничено.
Позже подробности аварии рассказали спасатели Кунгурского округа. По информации специалистов, двух пострадавших девушек пришлось извлекать из автомобилей после ДТП. Как рассказали в поисково-спасательной службе КМО, вызов поступил в 9:10 часов утра.
«24.01.2025 г. в 09:10 — 11:15 на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП на 59 км трассы Р-243 (быв. Пермь — Екатеринбург), столкновение нескольких автомобилей, есть пострадавшие», — рассказывает служба.
Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили двух девушек, зажатых в автомобиле «Митсубиси». Сотрудники службы и пожарные стабилизировали авто и с помощью ГАСИ (гидравлического аварийно-спасательного оборудования) извлекли пострадавших. Девушек передали сотрудникам скорой помощи. Уточняется, что на место прибыли сразу несколько спецслужб — краевой службы спасения, пожарной части № 50, ГАИ и скорой помощи.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что госавтоинспекция Пермского края подтвердила информацию о массовом ДТП и сообщила, что объезда на участке дороги нет.