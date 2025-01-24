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В Симферополе питбайк врезался в Chevrolet: пострадали два человека

В ДТП с Chevrolet в Симферополе пострадали водитель питбайка и подросток.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В четверг, 23 января, в Симферополе столкнулись питбайк Kayo и Chevrolet Aveo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в крымской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.10. Молодой человек 2003 года рождения ехал на питбайке по улице Маяковского в сторону переулка Пионерского. Водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet. Иномарка ехала по улице Маяковского со стороны переулка Пионерского и поворачивала налево, на Желябова.

В результате ДТП пострадали два человека.

«Водитель и несовершеннолетний пассажир питбайка получили травмы различной степени тяжести», — отметили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что обоих увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что пассажир питбайка — подросток 2007 года рождения. В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход проверки.