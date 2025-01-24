В Симферополе питбайк врезался в Chevrolet: пострадали два человека

Авария произошла в 20.10. Молодой человек 2003 года рождения ехал на питбайке по улице Маяковского в сторону переулка Пионерского. Водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet. Иномарка ехала по улице Маяковского со стороны переулка Пионерского и поворачивала налево, на Желябова.