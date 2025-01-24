На Южном Урале арестовали психиатра, который за взятки 5 лет держал в больнице пациентку

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, психиатр в течение пяти лет, с 2016 по 2021 годы, получал деньги от жителя Сургута за то, чтобы содержать в лечебном учреждении его престарелую родственницу. За этот период врач получил не менее 882 тысяч рублей.