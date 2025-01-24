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Один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту

Водителя легковушки, пострадавшего в ДТП с автобусом на Мызинском мосту в Ленинском районе Нижнего Новгорода, госпитализировали.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке на улице Новикова-Прибоя совершил столкновение с легковушкой «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадал 31-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сообщалось, что из-за этого ДТП на Мызинском мосту образовалась жуткая пробка.