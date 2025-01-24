Один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке на улице Новикова-Прибоя совершил столкновение с легковушкой «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадал 31-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.