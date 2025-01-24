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В Краснодаре накрыли сеть транслировавших порно вебкам-студий

В Краснодаре и других городах России ликвидирована сеть вебкам-студий, занимавшихся производством и распространением порнографических материалов за рубеж. В результате совместной операции ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области, а также с поддержкой Росгвардии, задержаны несколько подозреваемых.

Источник: МВД России

Как установили следователи, сеть студий была организована жительницей Саратова и действовала в четырех регионах страны, включая Краснодар, Ростов-на-Дону и Москву. В студиях работали модели, которые по заказу иностранных клиентов проводили видеосеансы с интимным содержанием за оплату. Администраторы студий координировали работу и распределяли доходы моделей.

Во время обысков полицейскими было изъято оборудование, видеозаписи, документация и другие доказательства преступной деятельности. Следствием возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов). Двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении предполагаемого лидера группы — запрет определенных действий.

Полиция продолжает расследование и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех участников преступной схемы.