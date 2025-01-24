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Из горящей гостиницы в Новороссийске спасли двоих человек

Во время пожара в гостинице спасли двух человек, еще десять эвакуировали.

Из горящей гостиницы в Новороссийске спасли двоих человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Видова поступило диспетчеру 24 января в 9:14. Пожарные были на месте спустя четыре минуты. Выяснилось, что возгорание произошло в одном из номеров двухэтажной гостиницы. Пламенем было охвачено 30 квадратных метров.

Через восемь минут огонь был локализован, в 9:40 пожар ликвидировали полностью. Из горящей гостиницы спасли двух человек, еще десять эвакуировали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На месте работали 19 человек и 5 единиц техники.

Напомним, на Кубани при пожаре в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным, вечером 16 января в жилом помещении на улице Шевченко в станице Калниболотской произошло возгорание. Огонь увидели соседи, после чего вызвали пожарных.

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