Из горящей гостиницы в Новороссийске спасли двоих человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Видова поступило диспетчеру 24 января в 9:14. Пожарные были на месте спустя четыре минуты. Выяснилось, что возгорание произошло в одном из номеров двухэтажной гостиницы. Пламенем было охвачено 30 квадратных метров.
Через восемь минут огонь был локализован, в 9:40 пожар ликвидировали полностью. Из горящей гостиницы спасли двух человек, еще десять эвакуировали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На месте работали 19 человек и 5 единиц техники.
Напомним, на Кубани при пожаре в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным, вечером 16 января в жилом помещении на улице Шевченко в станице Калниболотской произошло возгорание. Огонь увидели соседи, после чего вызвали пожарных.