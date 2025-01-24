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На побережье Черного моря собрали больше 173 тысяч тонн загрязненного грунта

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута на побережье Черного моря очистили 303 км территории.

Источник: оперштаб Краснодарского края

За все время собрали больше 173 тыс. тонн загрязненного грунта, из них более 133 тыс. вывезли на площадки временного хранения, передает пресс-служба МЧС.

В акватории Черного моря обследовали почти 3,5 тыс. кв. км. Водолазы МЧС России, в том числе с применением специализированных глубоководных телеуправляемых аппаратов, продолжают обследовать затонувшие части танкеров, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.

В ликвидации последствий ЧС участвуют около 5 тыс. человек. Привлечено более 650 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что механик затонувшего судна «Волгонефть-212» рассказал о том, как проходило крушение танкера. Среди главных причин катастрофы он назвал плохую погоду и невозможность покинуть Керченский пролив в направлении Азовского моря.

экология