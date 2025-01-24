В Прикамье полицейские изъяли 11,8 кг мефедрона

Ранее полицейские задержали двух других предполагаемых членов ОПГ, которые организовали производство мефедрона на территории Березниковского городского округа. В ходе осмотра «производственной площадки» было изъято свыше 20 кг мефедрона и более 2 т прекурсоров. Все фигуранты заключены под стражу.