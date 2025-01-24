Осужденные за пытки в тюремной больнице Ростова не смогли оспорить приговоры

По данным следствия, замначальника больницы потребовал от руководителя отделения временно «утихомирить» пациентов, нарушающих спокойствие, с помощью «применения мер физического стеснения». При этом такие «просьбы» относились к компетенции другого специалиста. Скрыть нарушение помогла врач-психиатр — женщина изменила записи в медкартах. Эти действия были совершены в период с 8 января по 31 декабря 2020 года.