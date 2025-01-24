Осужденные за пытки в тюремной больнице Ростова не смогли оспорить приговоры

Приговор по «делу о пытках заключенных в тюремной больнице» Ростова-на-Дону оставили без изменения в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции Краснодара. Об этом сообщает «Ъ-Ростов». Журналисты издания ссылаются на собственный источник, участвующий в судебном процессе.
Осужденные пытались оспорить вердикты, вынесенные в 2024 году в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону и Ростовском областном суде. В этих инстанциях организатору преступления назначили 7 лет и 6 месяцев заключения, а его соучастницам — по 6 и 5 лет лишения свободы соответственно.
Напомним, на скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника МОТБ-19, экс-начальник психиатрического отделения и бывший врач-психиатр.
По данным следствия, замначальника больницы потребовал от руководителя отделения временно «утихомирить» пациентов, нарушающих спокойствие, с помощью «применения мер физического стеснения». При этом такие «просьбы» относились к компетенции другого специалиста. Скрыть нарушение помогла врач-психиатр — женщина изменила записи в медкартах. Эти действия были совершены в период с 8 января по 31 декабря 2020 года.
Добавим, ранее сообщалось, что «мерами физического стеснения» могли быть случаи привязывания заключенных к кроватям.