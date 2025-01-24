Канат Бозумбаев рассказал о расшифровке черных ящиков AZAL

Предварительные результаты расследования по крушению самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау будут опубликованы на следующей неделе. Об этом на пресс-брифинге в Астане заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Расследование продолжается. В течение месяца, по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), должны быть представлены предварительные итоги расследования. Речь идет не о криминалистическом расследовании, а о расследовании авиационного происшествия авиационными властями. В комиссии состоит порядка 17−18 человек, эксперты из России, Азербайджана, есть представители ИКАО, Бразилии и так далее. Они сосредоточатся на работе над данными, которые стали известны по итогам расшифровки черных ящиков в Бразилии. Они были полностью расшифрованы. Далее параметры, режимы полета и аудиопереговоры “с землей” и экипажа между собой — будут накладываться и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужна наша судебная экспертиза при министерстве юстиции. Важно, чтобы родственники (погибшего экипажа — Ред.) проверили голоса и убедились, что они принадлежат пилотам и членам экипажа и так далее», — отметил Канат Бозумбаев.
Он подчеркнул, расследование — это «большая международная работа».
Мы надеемся, что на следующей неделе, предварительно, эта часть (расследования — Ред.) будет опубликована министерством транспорта. То есть в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует это делать. Конечно, так как (расследует дело — Ред.) международная комиссия, есть сложности, но все-таки в сроки должны уложиться.
Канат Бозумбаев напомнил, что Генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело. «Главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов держит дело на контроле», — заверил он.
«Есть несколько видов экспертиз: баллистическая, взрывотехническая — работа (по ним — Ред.) продолжается», — отметил он.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что криминалистическая экспертиза отличается от той, которая будет представлена ИКАО. «Мы туда, как гражданские власти, не вторгаемся. То же самое и в России происходит, и в Азербайджане. Наши силовики, которые проводят уголовное расследование, находятся в плотном контакте с прокуратурой и России, и Азербайджана, также наши летные власти в плотном контакте… Это важно, чтобы не было разногласий, инсинуаций… Наберитесь терпения, и все в свое время будет опубликовано», — заявил Канат Бозумбаев.
Он напомнил, что копии расшифровки черных ящиков самолета AZAL «есть и у азербайджанской стороны».
«Нам скрывать нечего!» — резюмировал Канат Бозумбаев.
Напомним, в среду 25 декабря возле Актау разбился самолет, следовавший сообщением «Баку-Грозный». Борт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. В авиакатастрофе выжили 29 человек, 38 человек погибли, в том числе члены экипажа. На борту находились граждане Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и России.
Как сообщили в казахстанском Минтрансе, создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия.
30 декабря Казахстан отправил бортовые самописцы азербайджанского самолета на расшифровку в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Расшифровка «черных ящиков» началась в Бразилии 3 января.