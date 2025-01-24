Канат Бозумбаев рассказал о расшифровке черных ящиков AZAL

«Расследование продолжается. В течение месяца, по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), должны быть представлены предварительные итоги расследования. Речь идет не о криминалистическом расследовании, а о расследовании авиационного происшествия авиационными властями. В комиссии состоит порядка 17−18 человек, эксперты из России, Азербайджана, есть представители ИКАО, Бразилии и так далее. Они сосредоточатся на работе над данными, которые стали известны по итогам расшифровки черных ящиков в Бразилии. Они были полностью расшифрованы. Далее параметры, режимы полета и аудиопереговоры “с землей” и экипажа между собой — будут накладываться и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужна наша судебная экспертиза при министерстве юстиции. Важно, чтобы родственники (погибшего экипажа — Ред.) проверили голоса и убедились, что они принадлежат пилотам и членам экипажа и так далее», — отметил Канат Бозумбаев.