По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

Следствие установило, что в 2016—2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.