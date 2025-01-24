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По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части шестой статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2016—2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.

Ранее СК сообщил об окончании следствия в отношении начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении от «Телты» взятки в 36 миллионов рублей.

Как рассказывал РИА Новости адвокат Шамарина Игорь Дюкин, дело против его подзащитного строится, в том числе, на показаниях Оглоблина — бывшего подчиненного Шамарина.

СК