По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

«Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части шестой статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2016—2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.
Ранее СК сообщил об окончании следствия в отношении начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении от «Телты» взятки в 36 миллионов рублей.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Шамарина Игорь Дюкин, дело против его подзащитного строится, в том числе, на показаниях Оглоблина — бывшего подчиненного Шамарина.