«Лишилась всех сбережений, которые накопила за 35 лет». В Борисове 69-летняя женщина хотела поменять счетчики по акции и лишилась 500 тысяч рублей

В Борисове пенсионерка отдала мошенникам 500 000 рублей, которые копила 35 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 20 января 2025 года 69-летняя женщина ответила на звонок от «Энергосбыта». Звонившая представилась сотрудником организации и сказала, что нужна замена счетчиков. Она уточнила, что есть возможность получить приборы «по акции». Для этого нужно предоставить информацию о доходе, а также идентификационный номер паспорта.
Захотев сэкономить, пожилая женщина, не задумываясь, сообщила всю необходимую информацию. В этот момент к разговору присоединилась «сотрудница милиции». Она сообщила, что женщина стала жертвой мошенников. Также аферистка добавила, что пенсионерка, предоставив свои данные, стала соучастницей преступления: на нее в банке оформили расчетный счет, куда поступили «вражеские» деньги.
Звонившая сказала, что в отношении женщины будет заведено уголовное дело, а также по месту жительства будет проведен обыск. Лжесотрудник милиции сделала вид, что прониклась к пенсионерке и решила ей помочь. Аферистка сказала, что для сохранения денег их нужно отвезти в Национальный банк, задекларировать. Указанная процедура якобы необходима для того, чтобы отделить «преступные деньги» от тех, которые есть у жительницы Борисова.
«Как только деньги задекларируют, то их сразу же вернут. А для уверенности — у курьера будет расписка. Псевдомилиционер предупредила, что с ней свяжется сотрудник Нацбанка и произнесет кодовое слово “Роза”, после чего расскажет о дальнейших действиях», — рассказали в Следственном комитете.
Позднее пожилой женщине в мессенджере позвонил неизвестный мужчина, который уже по отработанной схеме мошенников стал контролировать все ее действия: сложить деньги в коробку, положить в пакет, отдать курьеру, которые произнесет кодовое слово «Роза».
«Более 5 часов злоумышленник находился на связи с жертвой и “мертвой хваткой” удерживал ее внимание, не давая критически осмыслить ситуацию», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе разговора с пенсионеркой для убедительности общался даже лжеследователь, который заверил, что сотруднику банка можно доверять. Жительница Борисова поняла, что стала жертвой мошенников, только в тот момент, когда курьер ушел, а в ее руках оказалась расписка.
«В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась всех сбережений, которые накопила за 35 лет, а это почти 500 тысяч рублей», — подчеркнули в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Сказано, что сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех лиц, причастных к преступной схеме.
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