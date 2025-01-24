«Лишилась всех сбережений, которые накопила за 35 лет». В Борисове 69-летняя женщина хотела поменять счетчики по акции и лишилась 500 тысяч рублей

Звонившая сказала, что в отношении женщины будет заведено уголовное дело, а также по месту жительства будет проведен обыск. Лжесотрудник милиции сделала вид, что прониклась к пенсионерке и решила ей помочь. Аферистка сказала, что для сохранения денег их нужно отвезти в Национальный банк, задекларировать. Указанная процедура якобы необходима для того, чтобы отделить «преступные деньги» от тех, которые есть у жительницы Борисова.