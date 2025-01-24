Букет с подвохом: доставка цветов как новый вид мошенничества

Всегда приятно получить неожиданный подарок — особенно когда его привозит курьер и вы совсем не догадываетесь, кто сделал вам такой сюрприз. Чувство радости, предвкушения и ощущение некой загадки затуманивают разум, отчего человек в эти моменты становится особенно уязвимым. Такое состояние только на руку мошенникам, ведь от счастья люди могут сказать всё, что угодно. И никто не задумывается о том, что тем самым «поклонником» является злоумышленник, цель которого — получить ваши деньги.
Чаще всего мошенники выбирают особенные дни: День рождения, Международный женский день, День всех влюбленных и другие. Всё для того, чтобы «жертва» ничего не заподозрила. Схема довольно простая.
— Раздается звонок и сообщается, что вам доставка цветов. При этом не уточняют, от кого именно эта доставка. Курьер вручает вам цветы и заранее сообщает, что на телефон придет код, который необходимо продиктовать оператору, а тот, в свою очередь, перезвонит чуть позже. В результате человек его сообщает и тем самым дает доступ ко всем своим социальным сетям и банкам. С карт списываются денежные средства, — рассказала юрист Надежда Ханина.
На уловки мошенников легко повестись, ведь всё, о чем думает человек в этой ситуации, так это о том, кто подарил этот букет. Подумаешь, просят сказать код, что в этом такого? Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию и не остаться без денег, юрист поделилась важной рекомендацией:
Как курьер, который доставляет цветы, не обязан сообщать, от кого они, так и получатель имеет полное право не подтверждать их получение. Соответственно, какой-либо код озвучивать не нужно. Можно предложить курьеру в качестве подтверждения получения букета подписать соответствующий документ. Главное — прочитать, что в нем написано, чтобы случайно не оформить кредит.