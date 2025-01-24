Букет с подвохом: доставка цветов как новый вид мошенничества

Всегда приятно получить неожиданный подарок — особенно когда его привозит курьер и вы совсем не догадываетесь, кто сделал вам такой сюрприз. Чувство радости, предвкушения и ощущение некой загадки затуманивают разум, отчего человек в эти моменты становится особенно уязвимым. Такое состояние только на руку мошенникам, ведь от счастья люди могут сказать всё, что угодно. И никто не задумывается о том, что тем самым «поклонником» является злоумышленник, цель которого — получить ваши деньги.