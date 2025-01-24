Хорошая новость: В Приднестровье пропавшего 11-летнего ребенка нашли живым и здоровым

В Тирасполе одиннадцатилетний мальчик, ушедший из дома, найден. 23 января в 23:30 компания молодых людей случайно встретила Максима гуляющим возле школы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Увидев объявление о розыске на информационных площадках МВД, парни позвонили на линию «102» и дождались приезда патрульно-постовой службы.
По словам Максима, в течение суток он бродил по городу, а ночь провёл на чердаке своего дома.
Напомним, мальчик ушёл из дома 22 января, примерно в 16:30.
Стражи правопорядка проводят проверку, выясняют причины поступка мальчика.