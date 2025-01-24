ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательстве членов ОПГ

«После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — говорится в сообщении УФСБ по Ростовской области.