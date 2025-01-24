ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательстве членов ОПГ

Уточнялось, что участники группировки привлекли к приступным действиям двух несовершеннолетних девушек, которые специализировались на знакомствах в интернете с участниками СВО для вступления с ними в интимную связь.
«После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — говорится в сообщении УФСБ по Ростовской области.
В ФСБ возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») в отношении организатора ОПГ и десяти его участников.
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