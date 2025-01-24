В Гродно вор украл у пенсионерки 10 лотерейных билетов

Житель Гродно обокрал двух пенсионерок и завладел 10 лотерейными билетами, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В милицию в середине января обратилась 67-летняя пенсионерка, заявившая о краже кошелька, в котором были деньги и 10 лотерейных билетов.
Вором оказался 66-летний мужчина. Гродненец 12 января проследил за женщиной, совершавшей покупки в магазине, и украл у нее кошелек, пока она складывала продукты в сумку.
Спустя неделю фигуранту на глаза попалась оставленная без присмотра мужская сумка на лавочке рядом с домом на проспекте Янки Купалы. Хозяин вещей ненадолго отошел, а когда вернулся, сумки уже не было.
Гродненца будут судить за кражи.
Также белорус умер от отравления пестицидами, выпив средство от колорадских жуков.