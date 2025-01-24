Уфимец, который угнал служебную машину полицейских во время потасовки, получил больше шести лет «строгача»

Ночью минувшего лета, 21 июня, во дворе дома по улице Комарова подрались несколько человек. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы вышли из служебного авто и стали разнимать потасовку. А в это время один из стоящих в стороне мужчин, который до этого безучастно наблюдал за происходящим, сел на место водителя и попытался уехать. Один из ППСников в попытке остановить его получил травму.