Уфимец, который угнал служебную машину полицейских во время потасовки, получил больше шести лет «строгача»

В Уфе предстал перед судом мужчина, который угнал машину стражей порядка во время потасовки. Об этом рассказала пресс-службы прокуратуры Башкирии.
Ночью минувшего лета, 21 июня, во дворе дома по улице Комарова подрались несколько человек. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы вышли из служебного авто и стали разнимать потасовку. А в это время один из стоящих в стороне мужчин, который до этого безучастно наблюдал за происходящим, сел на место водителя и попытался уехать. Один из ППСников в попытке остановить его получил травму.
Вскоре злоумышленника задержали и доставили в отделение. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель. На него завели уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное деяние».
Орджоникидзевский районный суд обвиняемому 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима и лишил водительских прав на 5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
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