Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Силовики задержали членов преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих и вымогательствах, сообщает УФСБ РФ по Ростовской области.
По информации ведомства, участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними, отметили в областном УФСБ.
Кроме этого, оперативники установили, что фигуранты специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей из Ростовской области под различными предлогами. Для психологического давления на своих жертв в группе был задействован ранее судимый за мошенничество житель Ростовской области, который представлялся сотрудником ЧВК «Вагнер». При этом он не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а фактически был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
Для организации вымогательств в отношении предпринимателей на новых российских территориях организатор также привлек гражданина, представлявшегося помощником полномочного представителя президента РФ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
«В отношении организатора и ещё 10 лиц из числа участников указанной преступной группы СУ СК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 “Похищение человека”, части 3 статьи 163 УК РФ “Вымогательство”», — говорится в сообщении.
В ходе следственных действий по местам жительства фигурантов было изъято несколько единиц травматического и охолощенного оружия и патроны к нему, запрещенные в гражданском обороте сильнодействующие вещества, стероиды, средства связи, а также военная форма с шевронами.
Один из скрывшихся участников преступной группы после его объявления в федеральный розыск был задержан сотрудниками полиции Москвы. «В настоящее время все установленные участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону», — уточнили в ведомстве.