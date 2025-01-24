Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных

Кроме этого, оперативники установили, что фигуранты специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей из Ростовской области под различными предлогами. Для психологического давления на своих жертв в группе был задействован ранее судимый за мошенничество житель Ростовской области, который представлялся сотрудником ЧВК «Вагнер». При этом он не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а фактически был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.