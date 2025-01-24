ГУФСИН выдали девять новых машин для социализации преступников в Новосибирске

В конце декабря на улице Весенней в Новосибирске открыли первую социальную гостиницу для бывших заключенных. Для обслуживания учреждения и эффективного решения других задач пилотного проекта «О пробации» региональному ГУФСИН выдали новую технику.
Ключи от трех авто «Лада Гранта» и шести «Лад Нива Трэвел» сотрудники получили в четверг, 23 января. Отечественные машины приобрели за счет средств регионального бюджета. По информации областного правительства, их будут использовать в исправительных центрах и уголовно-исполнительной инспекции региона.
Уточним, «хостел» рассчитан на 30 бывших заключенных. Здесь они смогут ночевать и получить помощь в восстановлении документов, получении новой профессии и поисках работы.