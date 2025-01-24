ГУФСИН выдали девять новых машин для социализации преступников в Новосибирске

Ключи от трех авто «Лада Гранта» и шести «Лад Нива Трэвел» сотрудники получили в четверг, 23 января. Отечественные машины приобрели за счет средств регионального бюджета. По информации областного правительства, их будут использовать в исправительных центрах и уголовно-исполнительной инспекции региона.