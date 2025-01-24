В Ростове при пожаре от зажженной свечи погибла 90-летняя женщина

В ночь на 24 января в Ростове-на-Дону при пожаре погибла 90-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на улице Молодежной. Возможной причиной возгорания могла стать зажженная свеча, упавшая с полки иконостаса.
Огнем было охвачено 5 кв. метров, но пожилая ростовчанка погибла не от огня. Смертельными оказались всего несколько вдохов едкого дыма. Умершую женщину в комнате обнаружили специалисты звена газодымозащитной службы.
Всего от МЧС в тушении принимали участие 12 человек, использовалось три единицы техники.
Спасатели просят жителей Дона не оставлять без присмотра зажженные свечи. Также их лучше ставить на подставки из негорючего материала, подальше от занавесок и мебели. Кроме этого, всем советуют установить дома пожарный извещатель.