Два человека получили обморожения в Караганде

На сегодняшний день у синоптиков был еще менее благоприятный прогноз: ожидалось понижение температуры до 35−38 градусов мороза. Однако, по данным облздрава, сегодня обращений с обморожением еще не поступало. В ведомстве порекомендовали населению одеваться по погоде, избегать долгого нахождения на улице и следить за детьми.