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Два человека получили обморожения в Караганде

В Карагандинской области из-за сильных морозов зафиксировали два случая обморожения. Температура опустилась ниже −30 градусов, синоптики прогнозируют еще большее похолодание, передает ekaraganda.kz.

Источник: Nur.kz

Со вчерашнего дня на территории Карагандинской области свирепствуют морозы. Однако люди живут в привычном ритме: ходят на работу, за покупками в магазины, а некоторые смельчаки прогуливаются по улицам. Тем не менее низкие температуры могут быть опасны.

За прошедшие сутки произошло уже два случая обморожения. Статистикой поделились в областном управлении здравоохранения.

По данным медиков, оба случая произошли в Караганде вчера, 23 января, когда столбик термометра опустился ниже 30 градусов мороза. В других городах и районах случаев обморожения зафиксировано не было.

На сегодняшний день у синоптиков был еще менее благоприятный прогноз: ожидалось понижение температуры до 35−38 градусов мороза. Однако, по данным облздрава, сегодня обращений с обморожением еще не поступало. В ведомстве порекомендовали населению одеваться по погоде, избегать долгого нахождения на улице и следить за детьми.

несчастный случай