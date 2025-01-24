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Могилевчанка выманила у ИП кондиционеры на 6300 рублей, чтобы выплатить долги

Могилевчанка купила у ипэшника кондиционеров на 6300 рублей и пропала.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве женщина обманула ипэшника, купив у него несколько кондиционеров. Подробности рассказали в УВД Могоблисполкома.

Так, в милицию пришел 35-летний могилевский ипэшник, заявивший, что его обманула знакомая. Выяснилось, что могилевчанка взяла у потерпевшего в рассрочку несколько кондиционеров на сумму 6300 белорусских рублей. Для успокоения продавца женщина внесла предоплату, но после пропала и перестала выходить на связь.

Оперативники установили, что у фигурантки было много долгов, и она придумала взять кондиционеры и перепродать их третьим лицам в интернете, и так смогла погасить долги. При этом платить за кондиционеры потерпевшему она не планировала.

Возбуждено уголовное дело.

Между тем в Гродно вор украл у пенсионерки 10 лотерейных билетов.