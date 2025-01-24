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Общая сумма ущерба — более 40 млн: экс-ректору БФУ предъявлено новое обвинение

Бывший руководитель вуза находится в СИЗО.

Бывшему ректору БФУ имени Канта предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств ещё по двум эпизодам. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») Александру Фёдорову предъявили в четверг, 23 января. Ранее обвинение в пособничестве в совершении этих преступлений (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) было предъявлено заместителю Александра Фёдорова — бывшему проректору Елене Мялкиной.

Согласно заключениям судебных бухгалтерских экспертиз, сумма ущерба, причинённого университету, составила 40,9 млн рублей. По данным следствия, с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат как минимум 21 сотруднику вуза. Часть премий фигуранты присваивали и расходовали на личные нужды.

Для обеспечительных мер следствием наложен арест на имущество фигурантов в сумме, достаточной для возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что против бывшего ректора БФУ им. Канта и его заместителя возбудили ещё одно уголовное дело. В декабре 2024 года обвиняемому экс-руководителю вуза в очередной раз продлили арест. Фёдоров останется под стражей до 8 февраля 2025 года.

СК