Общая сумма ущерба — более 40 млн: экс-ректору БФУ предъявлено новое обвинение

Ранее сообщалось, что против бывшего ректора БФУ им. Канта и его заместителя возбудили ещё одно уголовное дело. В декабре 2024 года обвиняемому экс-руководителю вуза в очередной раз продлили арест. Фёдоров останется под стражей до 8 февраля 2025 года.